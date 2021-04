Weil er mit seinem Auto auf Fußgänger zugerast sein soll, steht heute ein 41-Jähriger vor dem Wiesbadener Amtsgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Bedrohung vor. Der Mann war im letzten Sommer mit seinem Auto in eine Parkanlage in Wiesbaden-Biebrich gefahren. Dort mussten laut Anklage mehrere Passanten aus dem Weg springen, um nicht von dem Auto erfasst zu werden. Der Angeklagte sei dann gezielt auf einen Mann mehrfach zugefahren, dem er eine Beziehung mit seiner Frau unterstellt habe. Dieser Mann habe nur entkommen können, indem er sich hinter einen Baum gerettet habe. Nach der Fahrt durch den Park soll der 41-Jährige an einer Straße zuerst fast ein Kind überfahren haben. Dann habe er angehalten und mit einer Waffe auf den Vater des Kindes gezielt, um diesem Angst einzujagen, so die Staatsanwaltschaft.