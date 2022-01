Bewährungsstrafe für Ex-AfD-Landtagsabgeordneten Räpple

Der frühere AfD-Mann Stefan Räpple ist vom Mainzer Landgericht zu einer Bewährungsstrafe und einer Geldbuße verurteilt worden. Er hatte zuvor ein Geständnis abgelegt.

Stefan Räpple, der früher AfD-Abgeordneter im baden-württembergischen Landtag war, waren Verunglimpfung des Staates, öffentliche Aufforderung zu Straftaten und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen worden. Nach Beginn der Verhandlung einigten sich Räpple, sein Verteidiger, die Staatsanwaltschaft und das Gericht darauf, Räpple zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe zu verurteilen, sollte er gestehen. Das tat er dann auch und entschuldigte sich. Räpple muss zudem 2.400 Euro Geldbuße an das Kinderhospiz Mainz zahlen. Der Anklagepunkt der Verunglimpfung des Staates wurde fallen gelassen.

In seiner politischen Karriere hatte Räpple immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. So war der Abgeordnete beispielsweise im Dezember 2018 nach einem Eklat von der Polizei aus dem Landtag in Stuttgart gebracht worden. In der Pandemie geriet er dann auch ins Visier der Strafverfolgung. Bei einer Anti-Corona-Demonstration im September 2020 in Mainz hatte er die Demonstranten dazu aufgefordert, die deutsche Regierung gewaltsam zu stürzen.

Rede bei Anti-Corona-Demonstration in Mainz

Bei der Demonstration am Mainzer Rheinufer war Räpple als Redner aufgetreten. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz soll er die deutsche Demokratie als "Parteiendiktatur" bezeichnet haben. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte daraufhin Anklage erhoben.

Im Internet kursieren außerdem Videos, auf denen die Rede von Räpple am Mainzer Rheinufer zu sehen ist. Darin sagt er unter anderem wörtlich: "Wir müssen die Regierung zuallererst stürzen und zwar mit Gewalt. [...] Wir müssen uns gewaltsam Zutritt zum Kanzleramt verschaffen, wir müssen die Regierungsstuben räumen."

Verunglimpfung des Staates in YouTube-Video

Ein weiterer Anklagepunkt bezog sich auf ein YouTube-Video von Räpple, in dem er sich ebenfalls sehr despektierlich über die Politik der Bundesregierung geäußert haben soll. Nach Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz soll er im Zusammenhang mit der Mundschutzpflicht den Staat unter anderem als "Willkürstaat" und "letzten Dreck" bezeichnet haben.

Rückzug aus der Politik

Die AfD in Baden-Württemberg wollte Räpple schon im März 2020 aus der Partei ausschließen. Vollzogen wurde der Ausschluss dann im September 2020 von der Bundespartei der AfD - und zwar drei Tage nach seinen Äußerungen bei der Mainzer Anti-Corona-Demonstration. Nach öffentlicher Kritik, auch aus den Reihen der AfD, hatte Räpple zum selben Zeitpunkt ebenfalls seinen Rückzug aus der Politik erklärt.