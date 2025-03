Vor dem Mainzer Amtsgericht hat der Prozess gegen einen 20-jährigen Mann wegen fahrlässiger Tötung begonnen. Er soll einen Autounfall verursacht haben, bei dem ein Fußgänger starb.

Der Unfall war an einem späten Abend im November 2023 in der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs passiert. Der damals 19-Jährige Autofahrer soll laut Polizei mit zwei Mitfahrern in einem Mietwagen vom Hauptbahnhof in Richtung Mainz-Mombach unterwegs gewesen sein.

Angeklagter gibt zu, Auto gefahren zu sein

Der Angeklagte gab vor Gericht über seinen Anwalt zu, das Auto gefahren zu haben. Er bedauere zutiefst, dass es zu dem Unfall gekommen sei. Sein Mandant sei nach wie vor traumatisiert, so der Anwalt. Weitere Angaben zum Unfallhergang machte der Angeklagte nicht.

Seine beiden Mitfahrer sagten aus, dass sie sich den Mietwagen genommen hätten, um eine Spritztour nach Offenbach zu machen. Auf dem Rückweg, kurz bevor sie das Auto wieder abgeben wollten, sei es dann zu dem Unfall gekommen.

Fahrer soll 20 Stundenkilometer zu schnell gewesen sein

Laut Anklage soll der Fahrer dabei zu schnell unterwegs gewesen sein - statt der erlaubten 50 km/h soll er 70 km/h gefahren sein. Auf Höhe eines Hotels hatte dann eine Gruppe Fußgänger gerade die Mombacher Straße überqueren wollen. Die Fußgängerampel sei zu diesem Zeitpunkt an der Kreuzung allerdings ausgeschaltet gewesen.

Hätte Unfall in Mainz vermieden werden können?

An der Ampel soll der heute 20-Jährige dann mit dem Auto einen Mann und eine Frau erfasst haben. Der 55-jährige Fußgänger aus Frankfurt verstarb noch an der Unfallstelle. Die Frau brach sich mehrere Knochen und musste notoperiert werden. Die Anklage geht davon aus, dass der Unfall hätte vermieden werden können, wäre der Angeklagte langsamer gefahren.

Das Mietauto sei mit verschiedenen Beschleunigungssensoren ausgerüstet gewesen, sagte am Mittwoch die Geschäftsführerin des Unternehmens Carvaloo aus, das solche Sensorentechnik anbietet. Die Auswertung der Daten habe ergeben, dass das Mietauto kurz vor dem Unfall mit mindestens 76 km/h unterwegs gewesen sei. Die beiden Mitfahrer sagten dagegen vor Gericht aus, dass sie nicht das Gefühl gehabt hätten, dass ihr Freund stark beschleunigt habe.

Verletzte Frau tritt als Nebenklägerin vor Amtsgericht Mainz auf

Die Frau, die bei dem Unfall verletzt wurde, ist Nebenklägerin in dem Prozess. Sie kann sich an den Unfall nicht erinnern, hieß es zu Prozessbeginn. Sie sei immer noch nicht beschwerdefrei. Im September 2024 habe sie ihre Wiedereingliederung in den Job begonnen, könne aber immer noch nicht in Vollzeit arbeiten. Der bei dem Unfall getötete Mann sei ihr Arbeitskollege und Vorgesetzter gewesen. Beide waren für eine Fortbildung in Mainz.

Gaffer hatten Fotos und Videos der Opfer verbreitet

Der Unfall hatte auch deshalb für Aufsehen gesorgt, weil Gaffer Fotos und Videos der Opfer gemacht und online verbreitet hatten. Laut Polizei hatten sie die Aufnahmen im Dunkeln gemacht, noch bevor die Einsatz- und Rettungskräfte am Unfallort waren.

Die Schaulustigen hätten auch weitergemacht, als die Polizei schon Sichtschutzwände aufgestellt hatte. Die Gaffer hätten "schamlos draufgehalten", sagte ein Polizeisprecher damals.

Die Gaffer haben schamlos draufgehalten!

Der rheinland-pfälzische Innenminister, Michael Ebling (SPD), hatte das Verhalten verurteilt. "Wir alle sollten uns verdammt nochmal daran erinnern, dass man in solchen Situationen mit Anteilnahme bei einem Opfer ist und nicht eine solche unsinnige, niederträchtige Tat macht, wie dann zu gaffen oder das sogar aufzunehmen", so Ebling im November 2023.

Polizei konnte zwei mutmaßliche Gaffer ermitteln

Auf SWR-Anfrage hat die Polizei Mainz jetzt mitgeteilt, dass sie zwei mutmaßliche Gaffer ermitteln konnte. "Sie stammen womöglich aus den Wohnkomplexen an der Unfallstelle", so ein Polizeisprecher. Gegen sie seien auch bereits Gerichtstermine angesetzt worden. Dann müssen sie sich wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen verantworten.

Die Verhandlung gegen den mutmaßlichen Verursacher des Unfalls findet am Mittwoch vor dem Jugendschöffengericht des Mainzer Amtsgerichts statt. Im Anschluss sind noch weitere Termine für den Prozess vorgesehen.