Geldstrafe im Tierkadaver-Prozess in Bad Kreuznach

Verweste Wildschweine, Füchse und Kaninchen - ein Jäger ließ sein Grundstück in Bad Kreuznach offenbar komplett verwahrlosen. Dafür wurde er nun verurteilt.

Das Bad Kreuznacher Amtsgericht verurteilte den 63-jährigen Angeklagten zu einer Geldstrafe von insgesamt 14.000 Euro - unter anderem wegen unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Abfällen. Außerdem wurde ihm ein lebenslanges Tierhalte- und Tierbetreuungsverbot auferlegt. Ob er seinen Jagdschein behalten darf, muss nun die Jagdbehörde entscheiden.

Tote Tiere überall

Im April 2019 hatten Ermittlungsbeamte nach einem Hinweis das Anwesen des Jägers im Bad Kreuznacher Norden komplett verwahrlost vorgefunden. Überall auf dem Gelände lagen laut Staatsanwaltschaft verweste Kadaver von Wild- und Haustieren, wie Wildschweine, Füchse oder Kaninchen. Einige Kadaver wurden auch in einem Schlachtraum gelagert. In diesem Raum seien verpuppte Maden und ungekühltes Fleisch gefunden worden. Nach Angaben des Veterinäramts bestand eine hohe Gesundheitsgefährdung.

Seuchen wie die Schweinepest oder der Fuchsbandwurm hätten sich dort problemlos verbreiten können, so die Richterin in ihrem Urteil. Als Jäger hätte dem Angeklagten das klar sein müssen. Der 63-jährige Mann darf außerdem auch keine Tiere mehr auf seinem Hof halten und auch nicht mehr als Hundetrainer arbeiten. Bereits 2013 sei ein solches Verbot gegen ihn verhängt worden, welches er aber wissentlich ignoriert habe, so die Richterin.

Auf diesem Grundstück hatte der Jäger die Kadaver gelagert. SWR

Unerlaubte Munition

Bei einer Ortsbegehung während des Prozesses wurde auf dem Hofgut des Jägers scharfe Munition gefunden und sichergestellt. Der Jagdschein des Angeklagten war im Hinblick auf das jetzt laufende Verfahren nicht verlängert worden. Deshalb hätte er keine scharfe Munition in seinem Haus aufbewahren dürfen. Deswegen wurde er auch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verurteilt.

Durch die Höhe der Strafe gilt der Angeklagte jetzt als vorbestraft. Sein Anwalt hatte während der Sitzung bereits angekündigt, in Revision zu gehen. Dafür ist jetzt eine Woche Zeit.