Frau wegen mehrfacher Körperverletzung angeklagt

Vor dem Bad Kreuznacher Landgericht muss sich ab Donnerstag eine junge Frau wegen mehrfacher Körperverletzung und versuchten Raubes verantworten. Laut Anklage soll die 23-Jährige im Juni eine Frau in Bad Kreuznach an den Haaren gezogen und mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Das Opfer erlitt Schädelprellungen und Verletzungen an der Nase. Der Versuch, die Handtasche zu stehlen, misslang, weil ein Passant eingriff. In Mainz soll die Angeklagte Anfang Juli einer Frau eine Bierflasche an den Kopf geworfen haben. Wenige Tage später schlug die 23-Jährige ebenfalls in Mainz einer anderen Frau eine halb volle Plastikflasche gegen den Hinterkopf. Auch hier erlitt das Opfer Prellungen. Laut Staatsanwaltschaft leidet die Angeklagte, die im Kreis Mayen-Koblenz lebt, an psychischen Störungen. Ob sie schuldfähig ist, muss noch geklärt werden.