Wieder weniger Teilnehmende bei Demos gegen Corona-Maßnahmen

In Rheinhessen und an der Nahe haben am Abend wieder viele Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Es gab auch wieder Gegen-Demos. Laut Polizei waren aber zum Teil weniger Menschen unterwegs als in den Wochen davor. Am Lutherdenkmal in Worms waren etwa 500 Demonstranten unangemeldet auf der Straße. In der Mainzer Innenstadt demonstrierten etwa 210 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen. Etwa 260 Menschen stellten sich ihnen entgegen. Laut Polizei kam es zu lautstarkem Meinungsaustausch. Es sei auch zu wechselseitigen Beleidigungen gekommen, so die Polizei. Beim Protest der Gegner der Corona-Maßnahmen in Bad Kreuznach mussten 16 Teilnehmende ein Bußgeld bezahlen, weil sie keine Maske trugen. Weitere Proteste und Gegenproteste gab es unter anderem in Bingen, Ingelheim, Oppenheim und Nieder-Olm.