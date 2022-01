Proteste gegen Corona-Maßnahmen

Rund zwei Dutzend Protestaktionen gegen die Coronamaßnahmen gab es gestern Abend in der Region. Insgesamt waren laut Polizei über 2.500 Menschen in Rheinhessen unterwegs. Die größten Proteste in der Region gab es laut Polizei in Bad Kreuznach mit etwa 800 Menschen. In Worms waren etwa 400 Teilnehmer unterwegs, in der Mainzer und der Alzeyer Innenstadt beteiligten sich jeweils fast 300 Menschen.

In Alzey wurden Polizeibeamte angegriffen, in Bingen wurde ein Polizist durch eine Gashupe am Ohr verletzt. Es gab aber auch Gegenveranstaltungen. Das Aufeinandertreffen sei meist friedlich verlaufen, heißt es von Seiten der Polizei. Allerdings seien mehrere Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen eingeleitet worden.