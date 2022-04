Junge Leute wehren sich mit Demo gegen Verbote am Mainzer Winterhafen

Werden am Mainzer Winterhafen Glasflaschen und Musikboxen verboten? Vertreter der Mainzer Partei-Jugend haben sich zu einer Protestkundgebung getroffen. Auch Ordnungsdezernentin Matz kam zum Gespräch.

„Kurzsichtig und undurchdacht“ – so nennen die Mainzer Jusos, die Grüne Jugend Mainz und die Jungen Liberalen Rheinhessen-Mainz die geplanten Verbote am Winterhafen.



Am Donnerstagabend um 18.00 Uhr trafen sich deshalb rund 60 junge Leute zu einer Kundgebung am Winterhafen. Auf Schildern forderten sie einen "Winterhafen für Alle". Außerdem müsse die Stadt ihrem Ruf als Weinstadt gerecht werden.

Verbote am Winterhafen würden nichts bringen

Ein Glasflaschenverbot werde das Abfallproblem am Winterhafen nicht lösen, sind die Organisatoren des Protestes überzeugt. Statt Glasflaschen würden dann Plastikflaschen genutzt, die deutlich mehr Abfall verursachten. Die Stadtverwaltung solle lieber mehr Mülleimer und Pfandsammelbehälter aufstellen, sagen sie.

Leere Weinflaschen und Müll stapeln sich am Mainzer Rheinufer nach einer Partynacht. picture-alliance / Reportdienste Andreas Arnold

Auch das geplante strikte Lautsprecherverbot sorgt für Kritik. Besser wäre es aus Sicht der Jungpolitikerinnen und Jungpolitiker, wenn Streetworker auf die Menschen zugingen, die sich nicht an die Nachtruhe halten. Außerdem würden die Menschen durch die Verbote einfach auf andere Bereiche der Innenstadt ausweichen. Die Konsequenz wäre eine "Verbotslawine" für die Innenstadt.

Ordnungsdezernentin Matz hält Glasverbot für verhältnismäßig

Zu ihrer Kundgebung hatten die jungen Leute auch die Mainzer Ordnungsdezernentin Manuela Matz (CDU) eingeladen. Sie sagte, sie wolle sich den Fragen stellen und ihre Sicht der Dinge erklären.

Anwohner hätten ein Recht auf ihren Schlaf. Daran sei aber bei geöffneten Fenstern durch den Lärm häufig nicht zu denken, so Matz. Nach einem Sommerabend am Rhein sei das Gelände am Winterhafen außerdem regelmäßig übersät von Scherben, die vor allem von den Rasenflächen nur schwer zu entfernen seien. Die Scherben seien gefährlich für Menschen und Tiere – deshalb halte sie das Glasverbot für verhältnismäßig.

Stadt will Glas und Musikboxen verbieten

Was die Wellen so hochschlagen lässt, sind die Pläne der Stadt, in der Zeit von 18.00 bis 6.00 Uhr Glasbehältnisse wie Flaschen, Gläser oder Ähnliches am Winterhafen zu verbieten. Die Stadt will damit verhindern, dass auf der Wiese zwischen dem Bootshaus und der Mole Glasscherben landen. Außerdem sollen Lautsprecher, Bluetooth-Boxen und Musikinstrumente zwischen 22.00 und 6.00 Uhr nicht genutzt werden dürfen.

Entscheidung über Glasverbot verschoben

Der Haupt- und Personalausschuss vertagte am Mittwochnachmittag die Entscheidung über das Glasverbot. Laut einer Stadtsprecherin hatten mehrere Fraktionen noch Beratungsbedarf. Die Entscheidung über das umstrittene Glasverbot am Mainzer Winterhafen könne jetzt frühestens in der Stadtratssitzung am 1. Juni getroffen werden.

Über das Lautsprecherverbot hingegen kann in der Sitzung kommende Woche entschieden werden. Umwelt- sowie Haupt- und Personalausschuss haben die entsprechende Satzung verabschiedet. Allerdings fordern einige Ausschussmitglieder, dass konkretisiert werden soll, welche Geräte genau am Winterhafen verboten werden. Das Verbot soll sich demnach nur gegen Geräte richten, die Musik elektronisch verstärken können, nicht jedoch gegen einfache Handys oder Musikinstrumente.

Oberbürgermeister Ebling: "Stadt muss Regeln aufstellen"

Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) betonte in den Ausschüssen, dass die Stadt reagieren muss. Es bräuchte im Miteinander Regeln, daher seien die Vorlagen entstanden.

"Im Bereich des Winterhafens haben wir Dinge erlebt, die zu massiven Beeinträchtigungen des öffentlichen Raumes geführt haben."

Bevor die Anwohner klagen und die Gerichte der Stadt vorschreiben würden, was zu tun sei, wolle Ebling lieber selbst handeln.

Bei gutem Wetter treffen sich regelmäßig viele Mainzerinnen und Mainzer auf der Wiese am Winterhafen. Vor allem junge Menschen grillen dort am Wochenende oder abends, picknicken, machen Musik oder stellen ihre Musikboxen auf. Auch wochentags sind junge Leute am Winterhafen für ein Picknick oder ein Treffen mit Freunden.

Schon seit Jahren beschweren sich aber die Anwohner immer wieder über den Müll und den Lärm vom Winterhafen. Vor allem in warmen Sommernächten wird es dort schon mal lauter und voller.