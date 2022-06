Promi-Benefizspiel für Rheinhessen Hospiz

Am Mittwochabend findet in Uelversheim ein Benefiz-Fußballspiel zugunsten des Vereins Rheinhessen Hospiz e.V. statt. Die Spielgemeinschaft "Alte Herren" aus Uelversheim und Dalsheim tritt gegen die Promi-Elf von Lotto Rheinland-Pfalz an - unter anderem mit Fußball-Weltmeister Guido Buchwald, Mainz-05-Legende Niko Bungert und Moderator Guido Cantz. Der Verein Rheinhessen Hospiz wurde 2017 mit dem Ziel gegründet, ein Hospiz in Rheinhessen zu verwirklichen. Vor etwa einem Monat ist in Eppelsheim im Kreis Alzey-Worms der erste Spatenstich für den Bau des neuen Hospizes gesetzt worden.