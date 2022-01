Wasserstoff als Energieträger - Drei Modellregionen in Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

In den Kreisen Mainz-Bingen, Alzey-Worms und Bad Kreuznach ist der Startschuss für ein Projekt zur Nutzung von Wasserstoff als Energieträger gefallen. Ein Jahr lang sollen konkrete Ideen ausgearbeitet werden.

Das regionale Vorhaben basiert auf einem gemeinsamen Klimaschutz-Konzept, zu dem sich die drei Landkreise verpflichtet haben. Das Bundesverkehrsministerium will die praktische Nutzung von Wasserstoff in der Wirtschaft forcieren. Dazu wurden bundesweit 15 Regionen bestimmt, in denen die Anwendung von Wasserstoff vorbereitet und erprobt werden soll.

Was ist Wasserstoff-Energie? Wasserstoff ist keine Energiequelle, sondern ein Energieträger, mit dessen Hilfe Energie gespeichert und transportiert werden kann. Umweltfreundlich ist die Energieversorgung mittels Wasserstoff erst dann, wenn der Wasserstoff mit regenerativen Energiequellen erzeugt wird. Wie wird Wasserstoff erzeugt? Es gibt verschiedene Verfahren. Gebräuchlich ist es, Wasser unter Einsatz von Strom in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zu zerlegen. Dabei wird elektrische in chemische Energie umgewandelt und im Wasserstoff gespeichert. In einer Brennstoffzelle kann das umgekehrte Prinzip genutzt werden, um wieder elektrische Energie zu gewinnen. Wasserstoff kann aber auch durch die Vergärung von Biomasse gewonnen werden. Oder, indem Kohlen-Wasserstoff-Ketten wie sie in Gas, Benzin, Kohle oder Biomasse vorkommen, in mehreren Schritten Wasserstoff entzogen wird. Speicherung von Wasserstoff Wasserstoff kann wie Erdgas zusammengepresst unter hohem Druck oder in flüssiger Form gespeichert werden. Andere Speicherungsmöglichkeiten sind in der Entwicklung.



Koordiniert werden soll die einjährige Projektphase durch eine Steuerungsgruppe, bestehend aus den in den Kreisverwaltungen zuständigen Personen für Klimaschutz-Fragen. Damit die Ideen auch umgesetzt werden können, bekommen die drei Kreise fachliche Unterstützung von mehreren Technologiefirmen.

Busse mit Wasserstoff-Antrieb

Eine Überlegung ist, die überschüssige Windkraftenergie aus dem Kreis Alzey- Worms zur Wasserstoff-Produktion zu nutzen. Dasselbe wäre mit Stoffen aus dem Bad Kreuznacher Kompostwerk möglich. Der bei der Produktion von Wasserstoff abfallende Sauerstoff könnte in Kläranlagen weiterverwertet werden. In zwei bis vier Jahren könnten auch die Busse des neugegründeten Verkehrsbetriebs Bad Kreuznach/Kreis Mainz-Bingen mit Wasserstoff fahren.

Drei Wasserstoff-Regionen in Rheinland-Pfalz

Die Landkreise Bad Kreuznach, Mainz-Bingen und Alzey-Worms hatten sich gemeinsam beim Wettbewerb "HyLand" der Bundesregierung beworben und wurden als eine von drei HyStarter-Regionen in Rheinland-Pfalz ausgewählt. Die beiden anderen HyStarter-Regionen in Rheinland-Pfalz sind die Stadt Bendorf und die Westpfalz. Bundesweit sind es 15 HyStarter-Regionen.

Die Landeshauptstadt Mainz zählte zu den Gewinnern in der Kategorie HyExperts. Dafür flossen Fördermittel des Bundes in Höhe von 400.000 Euro.