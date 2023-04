Hilfe für Senioren in Mainz: Projekt Gemeindeschwester Plus ausgeweitet

Sie helfen bei Behördengängen, bei der Suche nach Ärzten oder bei Freizeitangeboten: Die Gemeindeschwestern Plus sind in Mainz für ältere Menschen da - jetzt sogar mit mehr Personal.

Schon seit 2020 gibt es sie in Mainz: die so genannten Gemeindeschwestern Plus, die sich um Senioren und Seniorinnen ab 80 Jahren kümmern. Es ist ein Angebot für Menschen, die noch nicht pflegebedürftig sind, für die der Alltag aber mitunter beschwerlich wird. Die Gemeindeschwestern Plus kommen zu ihnen nach Hause, erledigen für sie Anrufe bei Behörden, suchen für sie konkrete Hilfsangebote oder vermitteln auch mal Freizeitangebote - um der Einsamkeit im Alter vorzubeugen.

Zwei neue Fachkräfte erweitern das Team

Und dieses Angebot kommt an: Mehr als 400mal konnten die beiden Gemeindeschwestern nach Angaben der Stadt Mainz schon helfen. Deshalb seien nun zwei neue Teilzeit-Stellen geschaffen worden, finanziert mit Mitteln des Landes Rheinland-Pfalz und aus dem städtischen Haushalt.

"Das Projekt Gemeindeschwester Plus hat sich in Mainz absolut bewährt. Es wird sehr gut angenommen, und wir erreichen Bürgerinnen und Bürger, die wir zuvor nicht erreicht haben."

Auf alle Mainzer Stadtteile ausgedehnt

Bisher konnten nur über 80-Jährige in den Stadtteilen Altstadt, Bretzenheim, Drais, Lerchenberg, Marienborn, Neustadt und Oberstadt die Hilfe der beiden Gemeindeschwestern Plus in Anspruch nehmen. Jetzt, da das Team um zwei neue Fachkräfte erweitert wurde, können auch die restlichen Mainzer Stadtteile abgedeckt werden.

Tobias Kaiser und Sandra Bittmann sind die neuen Fachkräfte im Projekt Gemeindeschwester Plus SWR

Die beiden neuen im Team der Gemeindeschwestern Plus, Sandra Bittmann und Tobias Kaiser, bringen jahrelange Berufserfahrung in Pflegeberufen mit. Sie haben ihre Arbeit schon aufgenommen und als erstes - so erzählen sie - viele neue Kontakte geknüpft. Sie hätten sich bei den Ortsvorstehern und in Hausarzt-Praxen vorgestellt, außerdem Flyer und Infobroschüren in Kirchengemeinden und Seniorentreffs verteilt.

Und das mit Erfolg: Tobias Kaiser berichtet, dass sein Telefon nicht mehr still steht. Er ist nun für die Stadtteile Ebersheim, Hechtsheim, Laubenheim und Weisenau zuständig. Seine Kollegin Sandra Bittmann deckt Hartenberg-Münchfeld, Gonsenheim, Mombach und Finthen ab.

Hilfe auch für unter 80-Jährige möglich

Der Mainzer Sozialdezernent Eckhart Lensch zeigt sich zufrieden, dass das Beratungsangebot jetzt für alle Mainzerinnen und Mainzer ab 80 gilt - egal in welchem Stadtteil sie wohnen. Er betont, dass auch älteren Menschen geholfen werde, die noch nicht das 80. Lebensjahr vollendet haben.

In Mainz leben nach Angaben der Stadt rund 52.000 Menschen über 60 Jahre, davon sind rund 13.300 über 80 Jahre alt (Stand 2022). Wer die Dienste der sogenannten Gemeindeschwestern Plus in Anspruch nehmen möchte, erreicht sie unter folgenden Kontakten:

Sandra Bittmann, Telefon 06131-123245

E-Mail: sandra.bittmann@stadt.mainz.de

Tobias Kaiser, Telefon 06131-123583

E-Mail tobias.kaiser@stadt.mainz.de