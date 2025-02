per Mail teilen

An Weiberfastnacht wird in Mainz offiziell die Straßenfastnacht eingeläutet. Um 11:11 Uhr geht es los an der Bühne am Schillerplatz.

Eine der beliebtesten Fastnachtsbands der Stadt eröffnen um 11.11 Uhr die Party am Schillerplatz. Es folgen Doppelbock und Frederick von der Sonne.

Programm Weiberfastnacht 2025 am Schillerplatz Mainz 10:30 Uhr Soundcheck 11:11 Uhr Humbas 11:40 Uhr Dobbelbock 12:00 Uhr Frederick van der Sonne 12:20 Uhr Rotrockrapper 12:40 Uhr Spassmachercompany 13:05 Uhr Altrheingarde 13:25 Uhr Handkäs un sei Mussig 13:45 Uhr Amigos del Sol 14:05 Uhr Hübsche Bübsche 14:20 Uhr CKV Ballett 14:25 Uhr Pit Rösch 14:45 Uhr Oliver Mager 15:10 Uhr Sirona Boys 15:30 Uhr Kinderprinzessin Luise I. 15:45 Uhr Rheinmainzer 16:10 Uhr Michi Hay 16:30 Uhr Laura Heinz 16:50 Uhr Ciro Visone 17:10 Uhr Die Eisbären 17:20 Uhr Lea Hieronymus + Odie Beats (Uhrzeiten sind ca.-Angaben)

Musik gibt es aber auch an anderen Standorten in der Innenstadt. Eine Bühne steht auf dem Marktplatz, eine andere am Liebfrauenplatz.

Glasverbot am Schillerplatz

Der Schillerplatz ist wie in den vergangenen Jahren eingezäunt, auf dem Platz herrscht Glasverbot. Es gilt von Weiberfastnacht bis Rosenmontag.

Keine Tickets für den Schillerplatz

Der Zugang zur Partyzone am Schillerplatz wird kontrolliert, wer mitfeiern will, braucht aber keine Tickets, der Eintritt ist frei.

Das offizielle Programm am Schillerplatz endet gegen 18 Uhr. Danach geht es auf der Bühne am Marktplatz weiter. Ab 18:11 Uhr gibt es Live-Musik mit "Steplight". Außerdem wird in den Kneipen und auf zahlreichen Altweiberbällen gefeiert.

Bus und Bahn nutzen mit der Narrenkarte

Die Mainzer Verkehrsgesellschaft wirbt mit dem Satz: "Mit der Fastnacht im Herzen und der Narrenkarte in der Tasche fahren Sie an sechs Tagen in ganz Mainz und Wiesbaden für nur 11 Euro." Das Angebot gilt vom 27. Februar bis 4. März.