Am letzten August- und am ersten Septemberwochenende findet wieder der Weinmarkt in Mainz statt. Neben 60 Winzerständen gibt es auch Livemusik und viele Essensstände.

Für viele Mainzer und Mainzerinnen ist der Weinmarkt eines der Highlights im Sommer. Vom 24. bis 27. August und vom 31. August bis 3. September wird der Mainzer Stadtpark dafür wieder zur Open-Air Weinstube.

Fast 60 Winzer und Weingüter und viele Essensangebote

Verschiedene Winzer und Weingüter aus der Region schenken an ihren Ständen Wein und Sekt aus - verteilt über den ganzen Stadtpark. Aber auch Bier, Bowle oder Cocktails werden angeboten. Neben Getränken gibt es zudem ein breites kulinarisches Angebot: von Steak über Falafel bis hin zu Crêpes.

Wetter in Mainz wird durchwachsen

Damit Besucher und Besucherinnen den Wein und das Essen auf dem Weinmarkt auch richtig genießen können, rät SWR-Wetterexperte Stefan Bender, den Himmel immer mit einem Auge im Blick zu haben. Denn am Donnerstag werden Schauer erwartet und am Freitag sind auch kräftige Gewitter möglich.

"Ich selbst werde am Wochenende die rheinhessische Wein- und Wetterlage vor Ort austesten", sagt Bender. Es wird zwar kühler, aber dafür soll es am Samstag komplett trocken bleiben. Am Sonntag kann es dann wieder einzelne Schauer geben.

Lausanne als Great Wine Capital zu Gast in Mainz

In diesem Jahr ist zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie wieder eine Great Wine Capital zu Gast. Im Weindorf gibt es Weine aus dem Schweizer Weinanbaugebiet Lausanne. Im vergangenen Jahr wäre eigentlich die argentinische Great Wine Capital Mendoza an der Reihe gewesen, der Besuch musste aber ausfallen.

"Am ersten Weinmarkt-Wochenende können Besucher und Besucherinnen mit Weinspezialisten der Great Wine Capital Lausanne ins Gespräch kommen und Fragen stellen."

Was ist eine Great Wine Capital? Die Great Wine Capitals sind ein internationales Netzwerk von zwölf Großstädten mit bekannten Weinanbaugebieten. Ziel des Netzwerks ist es, sich auszutauschen und Wirtschaftskontakte zu fördern. Die Wine Capitals sind: Adelaide (Australien), Bilbao (Spanien), Bordeaux (Frankreich) Hawke’s Bay (Neuseeland), Kapstadt (Südafrika), Lausanne (Schweiz), Mendoza (Argentinien), Porto (Portugal), San Francisco (USA), Valparaíso (Chile), Verona (Italien). Mainz und Rheinhessen sind seit Juni 2008 Mitglied.

Mainzer Winzer e.V. mit fünf Gemeinschaftsständen auf Weinmarkt

Die Mainzer Winzer e. V., ein Zusammenschluss von 24 Weinbetrieben aus dem Stadtgebiet Mainz, sind auch wieder beim Weinmarkt mit dabei. "Das Preisniveau ist im Vergleich zum Vorjahr dasselbe", sagt der Vorsitzende Ralf Boller. Ein Glas eines Einsteigerweins koste um die 4 Euro, eine Weinschorle um die 4,50 Euro. Je nach Rebsorte und auch Qualität könnten die Preise variieren. "Das Spannende am Mainzer Weinmarkt ist das durchmischte Publikum", so Boller. Vom Gelegenheits-Weintrinker bis zu Weinkennern sei alles dabei.

"Der Trend gerade bei heißem Wetter geht hin zur Rosé-Schorle. Der Rosé ist ein leichterer, feinherber Wein mit einer Restsüße und auch für Nicht-Weintrinker super geeignet."

Bei der Schlenderweinprobe verschiedene Weine probieren

Wer verschiedene Weine ausprobieren will, der kann sich ein Ticket für die Schlenderweinprobe kaufen. Insgesamt neun Weine an verschiedenen Ständen können verkostet werden. Das Ticket gibt es für 19 Euro im Mainz-Store am Marktplatz oder direkt am Infostand im Stadtpark während des Weinmarkts. "Die Schlenderweinprobe ist eine sehr gute Gelegenheit, verschiedene Weine auf dem Weinmarkt kennenzulernen", sagt Susanne Ranglack.

Erstmals Picknickpaket auf dem Mainzer Weinmarkt

Wer seine eigene Picknick-Decke vergessen hat, kann sich am Infostand dieses Jahr zum ersten Mal ein Picknickpaket vor Ort am Weinmarkt kaufen. Für 39 Euro gibt es unter anderem eine Flasche Wein, zwei Weingläser, Snacks und Fingerfood und natürlich eine Picknick-Decke.

Der Mainzer Weinmarkt ist für viele Besucher eines der Highlights im Sommer, wenn das Wetter mitspielt. SWR

Live-Musik, Künstlermarkt und Kinderprogramm

Auf den zwei Bühnen im Stadtpark gibt es verschiedene Konzerte. Auf der Bühne am Mainzer Platz gibt es DJs und Live-Bands: Rock und Pop, aber auch Party- oder Akustik-Musik. Auf der zweiten Bühne im Rosengarten können Besucher und Besucherinnen ihren Wein unter anderem zu Rock n' Roll Musik und spanisch-kubanischen Gitarrensounds genießen.

Außerdem gibt es einen Künstlermarkt, auf dem man Selbstgemachtes wie Seifen, Keramik oder auch Holzarbeiten kaufen kann. Für die Bespaßung der Kinder ist an beiden Wochenenden auch gesorgt, auf der Kinderwiese gibt es am 27. August zum ersten Mal eine große Seifenblasenmaschine und eine Schneekanone.

EC-Automat auf Weinmarkt-Gelände

Wer nicht genug Bargeld dabei hat, der kann direkt auf dem Weinmarktgelände Geld abheben. In der Nähe der Bühne am Mainzer Platz gibt es einen EC-Automaten.

Fahrradparkplatz zwischen Volkspark und Stadtpark

Besucher und Besucherinnen, die mit dem Fahrrad kommen, können ihre Räder in diesem Jahr das erste Mal auf einem extra eingerichteten Fahrradparkplatz zwischen dem Volkspark und dem Stadtpark anschließen. Der Parkplatz sei aber nicht bewacht, so eine Sprecherin von Mainzplus Citymarketing.

Mit Veranstaltungsticket günstig mit Bus und Bahn zum Weinmarkt

Wer lieber mit dem ÖPNV zum Weinmarkt will, der kann zum Beispiel das Veranstaltungsticket der Mainzer Mobilität nutzen. Es ist gültig für eine Hin- und Rückfahrt und kostet 4,60 Euro. Verschiedene Busse fahren bis zum Stadtpark. Wer mit der Bahn kommt, kann an der Haltestelle "Römisches Theater" aussteigen.