Türeci übernimmt Professur in der Krebsforschung

BioNTech-Mitbegründerin Özlem Türeci übernimmt in Mainz eine Professur am 2019 gegründeten Helmholtz-Institut für Translationale Onkologie Mainz, dem sogenannten HI-TRON. Die Professur widmet sich vor allem der Entwicklung personalisierter Krebstherapien. Das gaben das Deutsche Krebs-Forschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg und die Universitätsmedizin Mainz am Dienstag bekannt. Im HI-TRON arbeiten DKFZ, Unimedizin und die Johannes Gutenberg-Uni Mainz zusammen, um Immuntherapien zu entwickeln und Biomarker zur Behandlung von Tumoren zu identifizieren. Ihr sei es besonders wichtig, dass die Ergebnisse schnell bei den Patienten ankommen, so Türeci.