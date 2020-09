Immer wieder gab es Corona-Fälle an Schulen - und viele Schüler und Lehrer mussten in Quarantäne. Was aber, wenn eine komplette Schule schließen muss? Eine Mainzer Schule bereitet sich mit einem Probe-Lockdown darauf vor.

So einen Lockdown wie im Frühjahr will die 19-jährige Schülerin Melissa Pfitzer nicht noch einmal erleben. Auf das sogenannte "Homeschooling" war kaum jemand vorbereitet. Der Unterricht an der Gustav-Stresemann-Wirtschaftsschule in Mainz lief über unterschiedliche digitale Plattformen, berichtet die angehende Abiturientin. Das sei ein ziemliches Hin und Her gewesen.

Neues Homeschooling-Portal

Im Fall eines weiteren Lockdowns soll das anders laufen, sagt Schulleiter Volker Wolff. Seine Schule hat auf eine einzige, einheitliche Plattform umgestellt. Und die kommt jetzt beim Probe-Lockdown zum Einsatz, damit alle den Umgang damit üben können.

Auf dem Portal werden Aufgaben digital zur Verfügung gestellt, von den Schülern bearbeitet und die Ergebnisse wieder an die Lehrkräfte zurückgegeben. "Dieser Prozess muss klar sein, damit alle Schüler wissen, was zu machen ist", so Wolff.

Schon Anfang September hat die Schule schon einen Probe-Lockdown veranstaltet. Er läuft vom Stundenplan her wie ein normaler Schultag ab, nur dass alle zuhause am Computer sitzen, erzählt Melissa Pfitzer vom ersten Durchgang. In den einzelnen Fächern gab es Videokonferenzen und man stand in engem Austausch mit den Mitschülern und Lehrern, berichtet sie. "Klassenraumfeeling von zuhause aus."

Baustelle alte Computer

Es zeigten sich aber auch noch einige Baustellen, sagt Schulleiter Volker Wolff. Die Lernangebote seien zum Beispiel zeitlich nicht immer richtig getaktet gewesen. Und es gab technische Probleme bei den Schülern aufgrund von veralteten Privat-Computern. Deswegen wurden jetzt einige Schülerinnen und Schüler mit Laptops von der Stadt Mainz als Schulträgerin ausgestattet.

Schülerin Melissa Pfitzer wünscht sich außerdem, dass in Zukunft mehr Pausen eingebaut werden.

Durch den Probe-Lockdown fühlen sich die Schülerin und der Schulleiter gut vorbereitet auf den Ernstfall - auch im Hinblick auf das Abitur im kommenden Jahr.