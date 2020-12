Mit über 60 Bussen haben Busunternehmer aus ganz Rheinland-Pfalz in Mainz für Lockerungen für ihre Branche in der Corona-Krise demonstriert. Der hupende Korso führte vom Mainzer Fußballstadion bis in die Innenstadt.

Ziel der hupende Blechkarawane war die Rheingoldhalle, wo der Landtag am Mittwoch erstmals seit den Coronabeschränkungen in kompletter Abgeordnetenstärke zusammenkam. Dort überreichten Vertreter von Verbänden der Busbranche eine Resolution an Verkehrsminister Volker Wissing (FDP).

Busprotest war Teil von bundesweiter Aktion

Die Branche fordert, früher als erst ab dem 24. Juni wieder fahren zu dürfen. Außerdem werden Soforthilfen und ein geringerer Mehrwertsteuersatz für Busreisen verlangt. Die Demo war Teil einer bundesweiten Aktion unter dem Motto "#busretten".

Man wolle auf die aktuelle Situation der Branche aufmerksam machen, sagt beispielsweise der private Busunternehmer Bernhard Dürk aus Ludwigshafen. Durch die Fahrverbote seien die Einnahmen im März von heute auf morgen komplett weggebrochen, viele Unternehmen kämpften um ihre Existenz.

"Klarer Wettbewerbsnachteil"

Die Branche fordert mit der Resolution die Politik dazu auf, die Beschränkungen schon eher zu lockern. Der bisher geplante Termin Ende Juni sei für die rheinland-pfälzischen Busunternehmer ein Wettbewerbsnachteil. Alle anderen Bundesländer lockerten eher die Auflagen für die Branche, zum Beispiel bereits Ende Mai oder Anfang Juni. Das könne man so nicht hinnehmen.

Eine Traueranzeige für das Busgewerbe SWR

"Busse sind totes Kapital"

Nach Angaben des Verbands Mobilität und Logistik Rheinland-Pfalz (MOLO) gibt es in Rheinland-Pfalz etwa 160 Reisebusunternehmen. Sie hätten oft bis zu 500.000 Euro teure Busse als totes Kapital auf ihren Höfen stehen. Diese seien teils abgemeldet und viele Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt worden.

"Mich rufen Busunternehmen deshalb völlig verzweifelt an", sagt MOLO-Geschäftsführer Guido Borning. Vereinzelt sei es bereits zu Insolvenzen gekommen.

Eifeler Betrieb kündigt Insolvenz an

So hat das Eifeler Busunternehmen Walscheid in Dudeldorf im Kreis Bitburg-Prüm angekündigt, den Betrieb aufzugeben - wegen finanzieller Einbußen in der Corona-Krise. In den vergangenen Wochen hätten nur wenige Menschen die Busse benutzt, deshalb drohe ein Umsatzverlust von rund 800.000 Euro. Das könne man nicht verkraften. Von der Schließung könnten nach Angaben des Unternehmens inklusive der Subunternehmen bis zu 100 Mitarbeiter betroffen sein.

Das Mainzer Unternehmen Lehr's Reisen rechnet bis zum September mit Verlusten von 400.000 Euro. Sechs von zehn Bussen stünden im Depot, fünf von 13 Mitarbeitern seien in Kurzarbeit.

Auch Linienbusverkehr ausgedünnt

Viele Busunternehmen fahren "mehrspurig" und sind auch in der Corona-Pandemie noch im Linien- und Schülerverkehr unterwegs, beispielsweise Reuter Reisen in Treis-Karden an der Mosel. Dennoch habe dieses Unternehmen zeitweise bis zu 29 seiner 35 Busse abgemeldet, erklärte Chefin Petra Reuter. Wer nur Reisebusse habe, dem drohe der Kollaps.