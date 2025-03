Nach dem ersten Wahlgang vor knapp drei Wochen ist die Ausgangslage eigentlich klar: Sieger des ersten Wahlgangs ist Thomas Barth (CDU). Er geht als Favorit in die Wahl am Sonntag. Steffen Wolf (SPD) rechnet sich aber auch weiterhin gute Chancen aus.

7 Uhr, am Bahnhof in Nieder-Olm. Pendlerinnen und Pendler eilen zu ihren Zügen in Richtung Mainz und Frankfurt und mittendrin steht Kandidat Thomas Barth von der CDU mit drei Wahlkampfhelfern. "Guten Morgen - Mandarinchen?", sagt der 47-Jährige immer wieder mit einem Lächeln im Gesicht und einer Mandarine und einem kleinen Block in der Hand. Den Block gibt es zur Mandarine dazu. Darauf steht sein Name und dass er als Landrat für den Kreis Mainz-Bingen kandidiert.

Der CDU-Landratskandidat Thomas Barth verteilt eine Mandarine und einen Block an einen Passanten am Bahnhof Nieder-Olm. SWR Alexander Dietz

Trotz der frühen Uhrzeit ist die Laune gut bei Barth. "Um fünf, halb sechs aufzustehen, ist nicht meine Zeit. Aber man gewöhnt sich dran", grinst Barth. Dass er den ersten Wahlgang vor knapp drei Wochen mit 38,2 Prozent der Stimmen deutlich gewonnen hat, habe ihn auch etwas überrascht, sagt Barth. Für die Wahl am Sonntag sei er deshalb zuversichtlich, so der Bürgermeister von Stadecken-Elsheim, der für die CDU zudem im Landtag und im Kreistag Mainz-Bingen sitzt.

Passant zu CDU-Kandidat Barth: "Jetzt geht's ins Landratbüro?"

So kommt ein Passant auch bereits auf ihn zu und sagt: "Guten Morgen, Herr Barth. Jetzt geht’s ins Landratsbüro oder wie sieht's aus?" Barth schmunzelt und sagt: "Erstmal muss gewählt werden. Aber ich bin guter Dinge."

Diese Themen sind Thomas Barth (CDU) wichtig Thomas Barth will "frische Energie von außen" in die Kreisverwaltung bringen. Dabei profitiert er nach eigenen Angaben aber unter anderem auch von seiner Erfahrung als Ortsbürgermeister von Stadecken-Elsheim. Unternehmen sollen entlastet werden, die Verwaltung lebensnäher gestaltet werden und der Alltag für die Bürgerinnen und Bürger einfacher werden. Barth schlägt zum Beispiel einfachere und schnellere Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren vor. Für die Kommunen im Kreis will er sich für mehr Eigenverantwortung einsetzen, auch was die Finanzen angeht. Gemeinden und Kommunen müssten finanziell so ausgestattet sein, dass sie die Daseinsfürsorge vor Ort auch gewährleisten können. "Vor Ort weiß man am besten darüber Bescheid, wo man es in sinnvollen Projekten, freiwilliger Arbeit oder auch im Ehrenamt ausgeben kann, sagt Barth. Die Kreisumlage will er deshalb am liebsten nicht weiter erhöhen. "Eine Umlageerhöhung muss immer das letzte Mittel sein."

Und so erinnert er an diesem Morgen am Nieder-Olmer Bahnhof die Passantinnen und Passanten immer wieder daran, auch bei der Stichwahl am Sonntag zur Wahl zu gehen. "Die große Frage ist nämlich die Wahlbeteiligung", sagt Barth, der vor seinem Einzug in den rheinland-pfälzischen Landtag als Lehrer gearbeitet hat. Beim ersten Wahlgang, der parallel zur Bundestagswahl stattgefunden hat, lag sie nämlich bei fast 81 Prozent. Bei der Stichwahl am Sonntag wird sie wohl deutlich darunter liegen.

Wir geben nochmal Vollgas diese Woche, weil Präsenz zählt. Ich glaube, das ist das, was die Menschen dann am Ende auch honorieren und sagen: Mensch, da ist einer wirklich unterwegs und engagiert.

SPD-Kandidat Wolf rechnet sich "sehr gute Chancen" für Stichwahl aus

Dass der Bundestrend bei der Stichwahl wegfällt, macht Barths Konkurrenten Steffen Wolf von der SPD Hoffnung. Er ist am Dienstagnachmittag mit einem kleinen Team beim Haustürwahlkampf in einem Wohngebiet in Ingelheim unterwegs. Hier in Ingelheim gebe es auch einige Wähler der Grünen, die er vielleicht mobilisieren kann, erzählt Wolf während er auf der leeren Straße entlang läuft.

Dass die Wahlbeteiligung niedriger sein wird, könnte ein Vorteil für mich sein. Die Leute werden jetzt bewusster wählen gehen.

Der SPD-Kandidat Steffen Wolf macht vor dem Haustürwahlkampf in Ingelheim ein Selfie mit seinen Wahlkampfhelferinnen und -helfern. SWR

Es gehe ihm nicht darum, das Ergebnis von vor drei Wochen schön zu reden. Aber er gehe davon aus, dass das Ergebnis durch den Bundestrend und den Wahlsieg der CDU bei der Bundestagswahl verzerrt gewesen sein könnte. "Ich gehe davon aus, dass die Menschen jetzt viel bewusster den Landrat und die Person wählen werden. Deswegen, glaube ich, habe ich sehr gute Chancen."

Wolf will vor der Stichwahl mit seiner Persönlichkeit punkten

Punkten will Wolf jetzt bis zur Stichwahl vor allem mit seiner Persönlichkeit, erzählt er. Im Haustürwahlkampf will er sich den Menschen nochmal vorstellen und auf den sozialen Medien hat er in dieser Woche zudem ein längeres Video über seine Person veröffentlicht.

Wolf ist aktuell als Erster Kreisbeigeordneter auch Stellvertreter der bisherigen Landrätin Dorothea Schäfer (CDU), die aus persönlichen Gründen nicht mehr bei der Wahl antritt. Er ist seit 2005 in der Kreisverwaltung tätig und hat sich auch schon mal als "Kind der Kreisverwaltung" bezeichnet. "Ich kann sehr gut beurteilen, wo die Probleme in der Verwaltung stecken", erzählt Wolf. "Ich hätte in der Vergangenheit auch einiges anders getan. Das ist auch ein Motiv von mir als Landrat zu kandidieren."

Diese Themen sind Steffen Wolf (SPD) wichtig Das "Allerwichtigste" für Steffen Wolf ist, dass die Kreisverwaltung wieder bürgerfreundlicher gemacht werden müsse. "Wir müssen die innere Organisation überdenken und uns wieder leistungsstärker aufstellen", so Wolf. "Wir müssen ein attraktiver Arbeitgeber werden, weil wir doch massiv auch mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen haben." Als Erster Beigeordneter des Kreises könne er zudem gut beurteilen, wo die Probleme in der Verwaltung stecken. "Ich hätte in der Vergangenheit auch einiges anders getan." Deshalb habe er sich auch entschieden, jetzt bei der Wahl als Landrat zu kandidieren. Die Kreiswohnungsbaugesellschaft, die in seiner Amtszeit als Erster Beigeordneter gegründet wurde, will Wolf weiter stärken und festigen. "Weil bezahlbarer Wohnraum ein zentrales Thema ist, denke ich." Zudem will der 44-Jährige beim ÖPNV im Kreis, das was die Verwaltung - unter anderem mit der Gründung der KRN aufgebaut habe - halten und stabilisieren. Zudem sollen die Busse jetzt auch auf Elektrobusse umgestellt werden. Das Thema Umweltschutz müsse "natürlich immer grundsätzlich im Handeln vorhanden sein", so Wolf.

Wenn niemand zu Hause ist, steckt Wolf oder sein Team einen Flyer in den Briefkasten. Wenn jemand da ist, bittet der Landratskandidat die Menschen am Sonntag nochmal zur Stichwahl zu gehen. "Ich kann verstehen, dass die Leute auch mal skeptisch sind, wenn wir an der Haustür stehen. Ich versuche deshalb immer, ein bisschen Abstand zu halten."

Gespräche über die Zukunftsangst der jungen Menschen und Hunde

Immer wieder kommt Wolf aber auch mit den Ingelheimerinnen und Ingelheimern länger ins Gespräch: Mal geht's um die Zukunftsangst der jungen Menschen. Mal um den jungen Hund einer Ingelheimerin, den sie eigentlich nicht alleine lassen könne, um am Sonntag zur Wahl zu gehen.

Beim Haustürwahlkampf führt der SPD-Kandidat Steffen Wolf auch immer wieder längere Gespräche. SWR Alexander Dietz

Wolf, selbst Familienvater und Hundebesitzer, erzählt in diesen Gesprächen auch von seinen beiden Kindern und seinem Hund Lennox. Die Hundebesitzerin erzählt, dass sie mittlerweile zumindest eine halbe Stunde lang einkaufen gehen könne. "Dann können Sie ja auch am Sonntag wählen gehen", antwortet Wolf.

CDU-Kandidat Barth geht nicht von großer Wählerverschiebung aus

Dass es zu einer großen Wählerverschiebung in der Stichwahl kommt, hält Thomas Barth von der CDU dagegen für unwahrscheinlich. "Man kann es nicht ausschließen, aber davon gehe ich jetzt erst mal nicht aus", sagt Barth. Die persönlichen Ergebnisse von ihm und Steffen Wolf seien bei dem ersten Wahlgang deutlich besser gewesen, als die Ergebnisse ihrer Parteien bei der Bundestagswahl.

Zudem habe es bei der Stichwahl um das Landratsamt im Kreis Kusel am Sonntag auch keine große Wählerverschiebung gegeben, so Barth. "Sondern eigentlich eine verstärkte Bestätigung des ersten Wahlausgangs. Deswegen gehe ich durchaus schon mit Zuversicht in diese Wahl hinein. Aber wir müssen trotzdem nochmal kämpfen, weil es geht von null los."

Vor der Stichwahl will der CDU-Kandidat Thomas Barth morgens an den Bahnhöfen mit den Wählerinnen und Wählern nochmal ins Gespräch kommen. SWR

Deshalb gehe es ihm aktuell vor allem darum, weiter präsent zu sein und gerade die Menschen, die ihm und seiner Partei nahe stehen, wieder zur Wahl zu bewegen: Morgens an den Bahnhöfen, beim Haustürwahlkampf und auf den sozialen Medien. "Die Kampagne hat ja bisher auch gut funktioniert."

Beide Kandidaten geben sich also kämpferisch vor der Stichwahl um den Posten als Landrat im Kreis Mainz-Bingen. Am Ende entscheiden aber am Sonntag die rund 170.000 Wahlberechtigten im Kreis, wer von ihnen im Oktober die Nachfolge der amtierenden Landrätin Dorothea Schäfer (CDU) antritt.