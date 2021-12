mac zahlt Prämie fürs Impfen

per Mail teilen

Der Messebauer mac in Langenlonsheim zahlt seinen Mitarbeitern eine Geldprämie, wenn sie sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben damit inzwischen eine Impfquote von 94 Prozent erreicht. Im September habe sich die Geschäftsleitung für eine Prämie von 50 Euro entschieden. Noch einmal 50 Euro sollten draufgelegt werden, wenn die Quote der Geimpften in der Firma 90 Prozent übersteige. Das sei inzwischen erreicht. Der Messebauer beschäftigt etwa 300 Mitarbeiter