Positive Bilanz der Gemeindeschwester Plus

Das Projekt "Gemeindeschwester plus" wird von den Seniorinnen und Senioren in Mainz gut angenommen. Nach Angaben des Sozialdezernenten Eckart Lensch (SPD) haben die beiden "Gemeindeschwestern plus" in der ersten Hälfte dieses Jahres über 120 Hausbesuche gemacht. Er habe den Eindruck, dass durch die Corona-Pandemie der Bedarf bei den älteren Menschen für solch eine Anlaufstelle gestiegen sei, so Lensch. Die "Gemeindeschwestern plus" besuchen Seniorinnen und Senioren, die älter als 80 Jahre alt sind, zu Hause. Sie vermitteln Freizeitangebote oder beraten bei gesundheitlichen Fragen. Das rheinland-pfalz-weite Projekt wird vom Land gefördert und zusammen mit gesetzlichen Krankenkassenverbänden finanziert.