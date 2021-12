Positive Bilanz für Weihnachtsmärkte in Rheinhessen

In Mainz und Worms gehen heute die Weihnachtsmärkte zu Ende. Trotz Corona-Pandemie und Umsatzeinbußen sind die Standbetreiber zufrieden mit dem Verlauf.

Ein Weihnachtsmarktbesuch nur mit Bändchen. So etwas gab es in Mainz noch nie. Doch auch in diesem Jahr hat die Corona-Krise die Vorweihnachtszeit etwas anders ausfallen lassen. Die Stadt und die Standbetreiber ziehen aber dennoch eine positive Bilanz.

Große Erleichterung bei Standbetreibern

Alle Standbetreiber seien erleichtert, dass der Weihnachtsmarkt bis zum Ende stattfinden konnte und nicht vorzeitig abgebrochen werden musste, sagte Weihnachtsmarkt-Sprecher Marco Sottile. Ein vorzeitiger Abbruch hätte die Budenbesitzer hart getroffen.

Der Mainzer Weihnachtsmarkt war in diesem Jahr an einigen Tagen verhältnismäßig leer. SWR Katharina Feißt

Bis zu 70 Prozent weniger Umsatz

Die Kontrolle der 2G-Bändchen habe einwandfrei funktioniert. Sowohl von den Besucherinnen und Besuchern als auch von den Standbetreibern habe es ausnahmslos positive Rückmeldungen gegeben. Trotzdem hätten die Beschicker deutlich weniger Umsatz gemacht. Je nach Standort und Ware zwischen 30 und 70 Prozent, so Sottile. Viele der Stammkunden hätten die Stände durch die Entzerrung des Marktes nicht wiedergefunden.

Auch die Anzahl der Weihnachtsmarktbesucher und -besucherinnen sei in diesem Jahr geringer gewesen. Nach Angaben eines Sprechers der Stadt Mainz hatte der Weihnachtsmarkt etwa 30 Prozent weniger Besucherinnen und Besucher als in den Vorjahren. Einen Grund dafür sieht Sottile unter anderem in den neuen Regelungen für den Einzelhandel und die Gastronomie. Durch die 2G-Regel beim Einkaufen und die 2G+Regel in Restaurants sei auch weniger in der Innenstadt losgewesen. Dies sei auch auf dem Weihnachtsmarkt spürbar gewesen.

Rund 500.000 Bändchen wurden verteilt

Insgesamt sind laut Stadt mehr als 500.000 Bändchen verteilt worden. Die Stadt habe aus der schwierigen Situation das Beste gemacht und sei sehr zufrieden. Der Zwischenfall mit dem Security-Mitarbeiter, der einen gefälschten Impfpass hatte, sei der einzige negative Ausreißer gewesen.

Zufriedenheit auch in Worms

In Worms sind die Standbetreiber ebenfalls zufrieden mit dem Weihnachtsmarkt. Zwar seien auch hier rund 50 Prozent des Umsatzes von vor zwei Jahren weggefallen. Die meisten sind aber froh, dass der Weihnachtsmarkt überhaupt stattfinden konnte, sagt der Vorsitzende des Schaustellerverbandes Wonnegau-Worms, Rene Bauer.

Der Weihnachtsmarkt von Worms in Pandemie-Zeiten. SWR Karin Pezold

Ein Pluspunkt in Worms sei außerdem gewesen, dass die Stadt den rund 50 Beschickern die Platzmiete für über vier Wochen erlassen hatte. Und auch die Regelung mit den 2G-Bändchen sei gut angenommen worden.

Rund 1.000 Besucher am Wochenende in Bad Kreuznach

Auch die Standbetreiber auf dem Nikolausmarkt in Bad Kreuznach sind nach Angaben des Mitorganisators, Werner Moser, im Großen und Ganzen zufrieden. Am Wochenende seien im Schnitt um die 1.000 Besucher und Besucherinnen auf dem Gelände gewesen, etwa 3.000 hätten Platz gehabt. Somit sei der Markt zwar nicht ausgelastet gewesen, die Standbetreiber seien aber froh, dass er überhaupt habe stattfinden können, auch wenn sie 30 bis 40 Prozent weniger Umsatz gemacht hätten, so Moser.

Auch der Nikolausmarkt in Bad Kreuznach war in diesem Jahr nicht ganz so gut besucht. DASDING Jürgen Blätz

Weniger Besucher durch 2G-Regel

Moser führt die Umsatz- und Besucherrückgänge vor allem auf die Beschränkungen zurück. Am Eröffnungswochenende, an dem die 2G-Regel noch nicht galt, seien deutlich mehr Besucher und Besucherinnen auf dem Nikolausmarkt gewesen. Das habe sich nach der Einführung von 2G und dann der Maskenpflicht geändert.

Die Besucher und Besucherinnen, die gekommen seien, hätten die Kontrollen aber gut angenommen. Dort habe es keine Vorkommnisse gegeben. Dabei habe auch geholfen, dass der Markt eingezäunt gewesen sei.