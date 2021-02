Polizisten haben viel Kontakt mit anderen Menschen und bekommen deshalb jetzt Corona-Impfungen. Die rheinland-pfälzischen Beamten sind damit schneller dran als ihre hessischen Kollegen.

Auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei in Mainz-Hechtsheim werden ab Donnerstagmorgen die ersten Polizisten geimpft. Als erstes sind nach Angaben des Innenministeriums die 180 Menschen an der Reihe, die künftig die vier Impfzentren der Polizei betreiben sollen. Neben Polizisten aus dem ganzen Land, handelt es sich dabei vor allem um medizinisches Personal aus der Abteilung Gesundheitsmanagement in Mainz. Diese Impfungen sollen noch bis Ende der Woche dauern.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Vier Polizei-Impfzentren im Land

Von Montag an geht es dann in den vier Polizei-Impfzentren in Mainz, Enkenbach-Alsenborn, Wittlich und Koblenz los. Nach Angaben des Innenministeriums sind dann als erstes all jene Polizisten an der Reihe, die im Einsatz den meisten Kontakt mit anderen Menschen haben, wie zum Beispiel Streifenpolizisten. Der Abschluss der Erstimpfungen dieser Gruppe ist für Ende März vorgesehen.

Im Nachbarland Hessen sollen Polizisten erst vom 5. März an geimpft werden. Das Vorgehen ist aber vergleichbar mit dem in Rheinland-Pfalz. Auch hier sind erstmal Beamte an der Reihe, die durch ihre tägliche Arbeit ein erhöhtes Infektionsrisiko haben.

Andere Berufe können sich auch schon bald impfen lassen

Auch andere Berufsgruppen in Rheinland-Pfalz werden in der Impf-Reihenfolge vorgezogen: Von Samstag an können Erzieherinnen, Grundschul- und Förderschullehrer online Impftermine auf dem Impfportal des Landes vereinbaren. Anfang März sollen laut Landesregierung die ersten Impfungen beginnen. Die vorgezogenen Corona-Schutzimpfungen sind den Angaben zufolge auch für Hebammen, Personal aus therapeutischen Praxen, Mitarbeiter körpernaher medizinischer Dienstleistungen wie Podologen, Personal in Rehakliniken und geriatrischen Klinken möglich.