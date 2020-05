Eigentlich sollen Polizisten darauf achten, dass die Bürger die geltenden Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie einhalten. Nun haben in Mainz zahlreiche Beamte gegen die Regeln verstoßen.

Die Beamten hätten in einer großen Gruppe in einer Gaststätte in der Mainzer Altstadt zu lange und ohne ausreichenden Abstand gefeiert, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Die Polizisten hatten den Angaben zufolge am Montagabend zunächst ordnungsgemäß Plätze reserviert und sich "in geringer Anzahl" in dem Lokal aufgehalten. Im Verlauf des Abends habe die Zahl der Gäste - darunter Polizisten - jedoch bis auf etwa 40 zugenommen. Dabei seien weder Abstände eingehalten noch Mund-Nase-Masken getragen worden.

Die Gaststätte soll auch länger geöffnet gewesen sein als bis 22 Uhr. Nachdem eine Streife zur Gaststätte gefahren sei, habe sich die Gruppe aufgelöst, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Eine Uhrzeit nannte er nicht.

Polizei prüft den Fall

"Dieses Verhalten ist keineswegs ein Kavaliersdelikt und wird mit aller Konsequenz aufgeklärt", heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die Verstöße würden geahndet und disziplinarrechtliche Maßnahmen geprüft. "Es ist für die Führung der Polizei in Mainz nicht akzeptabel, dass offensichtlich eine kleine Gruppe Polizeibeamter das gute Ansehen der Mainzer Polizei mit diesem nicht zu tolerierenden Verhalten schädigt", heißt es in der Mitteilung weiter.

Feier gingen Beförderungen voraus

Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Feier am Montag der Beförderungstag der rheinland-pfälzischen Polizei vorausgegangen. Außerdem hatte am selben Tag die Beerdigung eines unerwartet verstorbenen 40-jährigen Kollegen stattgefunden. Wegen der Corona-Verordnung duften die Polizistinnen und Polizisten nicht an der Trauerfeier teilnehmen.