Wiesbadener Polizisten retten Mann das Leben

Ein Mann war am Samstag vor einer Polizeiwache in Wiesbaden zusammengebrochen und erlitt einen Herzstillstand. Die Beamten konnten ihm jedoch helfen.

In einer Pressemitteilung der Polizei heißt es, der Mann sei gegen 14:45 Uhr am Samstag in unmittelbarer Nähe des 1. Polizeireviers aufgrund eines medizinischen Notfalls zusammengebrochen.

Passanten hätten daraufhin um den Mann herumgestanden. Das hätten Beamte im Revier über die Videoanlage gesehen und seien dadurch auf die Situation aufmerksam geworden.

Mann konnte wiederbelebt werden

Sie leisteten sofort medizinische Hilfe. Neben einer Herzdruckmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung mussten die Polizisten auch einen Defibrillator einsetzen.

Nachdem der Rettungsdienst eingetroffen war, konnte der Mann wiederbelebt und im Anschluss in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden.