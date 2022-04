Polizisten demonstrieren in Mainz wegen getöteter Kollegen

Polizistinnen und Polizisten aus ganz Deutschland treffen sich am Montagmittag in Mainz zu einer Demonstration. Sie wollen dabei ihrer bei Kusel erschossenen Kollegen gedenken.

Die Gewerkschaft der Polizei, die Deutsche Polizeigewerkschaft und der Bund Deutscher Kriminalbeamter haben gut zwei Monate nach den tödlichen Schüssen bundesweit dazu aufgerufen: "In Gedenken an Yasmin und Alexander". Die 24-Jährige und der 29-Jährige waren am 31. Januar im Dienst während einer Fahrzeugkontrolle bei Kusel in der Westpfalz erschossen worden. Angemeldet seien 500 bis 3.000 Polizisten, sagte Steffi Loth von der Gewerkschaft der Polizei Rheinland Pfalz. Die genaue Zahl könne man vorher aber schwer abschätzen. Zugesagt hätten unter anderem auch Kollegen aus Niedersachsen und Hessen.

Marsch durch die Mainzer Innenstadt

Nach einer Begrüßung am Ernst-Ludwig-Platz begeben sich die Polizisten auf einen Marsch durch die Mainzer Innenstadt. Nicht effekthaschend, sondern ganz dezent werde er sein, so Loth. Vor dem Staatstheater werden dann Vertreter aller drei Gewerkschaften reden, anschließend geht es zurück zum Ernst-Ludwig-Platz. Im Fokus der Demonstration stehe das Gedenken und Zurückblicken auf die Tat, aber auch ein starkes Nachvornegucken, so Loth. Der Marsch sei ein Appell an die Vernunft und gegen die Gewalt.

Bei der Kundgebung solle zudem aller im Dienst getöteten Polizisten gedacht und "ein Zeichen für den inneren und äußeren Frieden" gesetzt werden, hieß es von den Gewerkschaften. "Wir rufen alle uniformierten und nicht uniformierten Polizeibeschäftigten aus dem gesamten Bundesgebiet auf, mit uns gemeinsam eine Stimme zu erheben."

Ein Verdächtiger auf freiem Fuß

Kurz nach der Tat nahe Kusel kam ein 38-Jähriger in Untersuchungshaft. Ihm werden die beide Morde vorgeworfen. Er soll fünf Schüsse auf die Opfer abgefeuert haben - mutmaßlich um vorherige Jagdwilderei zu verdecken. Der Mordvorwurf gegen den 32-Jährigen wurde inzwischen aufgehoben. Er ist auf freiem Fuß.