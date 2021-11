Mainzer Polizei-Tipps gegen Einbrecher in der Urlaubszeit

In Mainz haben Unbekannte mit kleinen Plastikstreifen Häuser und Wohnungen markiert. Vermutlich Vorbereitungen für einen Einbruch, warnt die Polizei.

Das sei keine neue Masche, so der Sprecher der Mainzer Polizei Matthias Bockius. So etwas tauche immer wieder mal auf. Diese kleinen, fast durchsichtigen Plastikstreifen würden von Einbrechern zwischen Türdichtung und Türrahmen am Eingang von Häusern oder Wohnungen geklemmt. "Wenn die Bewohner diese Tür öffnen, fällt der Plastikstreifen meist unbemerkt zu Boden", erklärt Bockius, "dann wissen die Täter: Da sind Menschen im Haus. Bleibt der Streifen aber länger in der Tür stecken, heißt das für die Täter: Da ist niemand zu Hause, da können wir einbrechen."

Mit solchen Plastikstreifen spähen Einbrecher die Häuser aus. picture alliance / dpa | Polizei Mainz

Wohnungsinhaber entdeckte Streifen

In den Mainzer Stadtteilen Hartenberg/Münchfeld und Gonsenheim sind solche Plastikstreifen in den vergangenen Tagen vermehrt aufgetaucht. Ein aufmerksamer Wohnungsinhaber hatte die Polizei verständigt, als er den Streifen an seiner Tür bemerkte. Die Ermittler fanden noch mehr dieser Hinweise an anderen Türen.

Im aktuellen Fall werden Spuren ausgewertet

Seitdem fährt die Polizei dort vermehrt Streife. "Wir wollen so verhindern, dass die Einbrecher tatsächlich zur Tat schreiten", so Bockius weiter. Gleichzeitig würden nun die Spuren ausgewertet: Die Plastikstreifen wurden sichergestellt und werden nun auf DNA-Spuren untersucht. Der Hinweis eines Zeugen auf eine verdächtige Person in Mainz-Gonsenheim sei aber ins Leere gegangen.

Beispiele für Gaunerzinken Polizeiinspektion Magdeburg/Polizeirevier Börde

Es gebe aber auch noch andere Zeichen, die Einbrecher nutzen. "Den klassischen Gaunerzinken gibt es immer noch", erzählt der Mainzer Polizeisprecher. Das seien Zeichen, meist mit Kreide gemalt, die den Einbrechern signalisieren sollen: Hier ist niemand zu Hause oder hier gibt es was zu holen.

Zeitschaltuhren schützen vor Einbrechern

Aber wie schützt man seine Wohnung oder sein Haus vor Einbrechern, wenn man tatsächlich für zwei Wochen in Urlaub ist? "Man sollte dafür sorgen, dass das Haus trotzdem bewohnt aussieht", sagt Bockius. Zum Beispiel durch Zeitschaltuhren, die regelmäßig das Licht an- und ausmachen. Darüber lassen sich auch manchmal die Rollläden hoch- und runterfahren. Und jemand sollte beauftragt werden, den Briefkasten zu leeren. Und sollte der dabei einen Plastikstreifen an der Tür entdeckten, "bitte sofort die Polizei alarmieren", empfiehlt Matthias Bockius.