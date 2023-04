Schlägerei in Mainz-Kastel: Polizeischüler helfen bei Festnahme

per Mail teilen

Ein 29-Jähriger wird am Freitagnachmittag in Mainz-Kastel zusammengeschlagen. Polizeischüler, die zufällig vor Ort sind, greifen ein und verfolgen den Täter.

Wie die Wiesbadener Polizei am Sonntag mitteilte, fand die Schlägerei auf einem Parkplatz in der Wiesbadener Straße statt. Drei Männer schienen zunächst auf einen 29-Jährigen einzuschlagen, bis dieser zu Boden ging. Danach schlug und trat einer der Männer weiter auf das am Boden liegende Opfer ein.

Polizeischüler greifen ein

Zwei Polizeianwärter, die derzeit in der Mudra-Kaserne in Mainz-Kastel ausgebildet werden, waren laut Polizei gerade auf dem Weg ins Wochenende, als sie die Schlägerei bemerkten. Sie wählten den Notruf und machten auf sich aufmerksam. Daraufhin flüchteten die Täter.

Zufällig kam ein weiterer Studienkollege von ihnen im Auto vorbei. Die angehenden Polizisten beschrieben ihm die flüchtigen Täter, woraufhin er sich auf die Suche nach ihnen machte. Tatsächlich fand er den Haupttäter, machte eine der bereits fahndenden Streifen auf sich aufmerksam und konnte so seinen zukünftigen Kolleginnen und Kollegen dabei helfen, den Täter festzunehmen.

Opfer und Täter kannten sich

Wie die Polizei weiter mitteilt, stellte sich später heraus, dass Opfer und Täter sich kannten und zerstritten sind. Der 29-Jähre wurde bei der Schlägerei leicht verletzt.