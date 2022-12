Mainzer Polizei rückt zu emotionaler Argentinierin aus

per Mail teilen

Hilfeschreie aus einer Wohnung in der Mainzer Altstadt führten Sonntagabend zu einem Polizeieinsatz. Ursache war das WM-Finale.

Ein Anwohner hatte die Polizei alarmiert, weil eine Frau in der Wohnung mehrmals um Hilfe geschrien habe. Zwei Funkstreifen machten sich auf den Weg. Als sie vor der Wohnungstür standen, hörten sie die Frau wimmern. Weil die Bewohnerin trotz Rufens und Klingelns nicht öffnete, gingen die Beamten davon aus, dass sich die Frau in Not befand.

Als ein Polizist gerade die Tür eintreten wollte, öffnete die Frau und zeigte sich über den Polizeibesuch verwundert. Den erstaunten Beamten erklärte die 24-jährige Argentinierin, dass sie keineswegs in einer Notlage sei. Vielmehr habe sie gerade sehr leidenschaftlich und überaus emotional das Fußball-WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich geschaut. Ob es nach dem Sieg Argentiniens zu weiteren Gefühlsausbrüchen bei der 24-Jährigen kam, ist nicht bekannt.