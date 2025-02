Bei einer Messerattacke ist am Montagabend in Mainz ein 38-jähriger Mann schwer verletzt worden. Er war zuvor mit dem Täter in Streit geraten.

Zu dem Angriff war es gegen 20:45 Uhr im Bleichenviertel in der Mainzer Altstadt gekommen. Nach Angaben der Polizei war der 38-Jährige mit einem 28-Jährigen in eine körperliche Auseinandersetzung geraten. Dabei habe das spätere Opfer seinen Kontrahenten mit Reizgas besprüht. Klappmesser gezogen und selbst damit verletzt worden Außerdem habe der 38-Jährige ein Klappmesser gezogen. Der Jüngere nahm es ihm ab und stach dem Älteren in den Oberkörper. Das Opfer musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben des Online-Nachrichtenportals BYC News hatten Passanten den stark blutenden Mann entdeckt. Der Täter sei geflohen, aber kurze Zeit später in einem Wohnhaus festgenommen worden. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei ermittelt jetzt die Hintergründe der Tat.