Bei einer Demo gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen kam es Mittwochnachmittag in der Wiesbadener Innenstadt zu einem größeren Polizeieinsatz. In erster Linie sei gegen das Abstandsgebot verstoßen worden, heißt es von Seiten der Polizei. Zwei Personen, die an der Demo teilnehmen wollten, erhielten Platzverweise. Laut Polizei hatten sie unter anderem eine Schutzweste, Pfefferspray und einen Schlagstock dabei.