Im rheinhessischen Nackenheim ist ein Mann attackiert und schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt, hält sich aber noch bedeckt.

Am Dienstagnachmittag war die Polizei in ein Wohnviertel in der Nähe des Bahnhofs in Nackenheim (Kreis Mainz-Bingen) gerufen worden. Nach ersten Informationen der Mainzer Polizei wurde dort bei einer Auseinandersetzung auf offener Straße ein Mann schwer verletzt. Er soll von einer oder mehreren anderen Personen angegriffen worden sein.

Angriff mit Messer?

Das Opfer befindet sich laut Polizei im Krankenhaus. Es sei noch nicht befragt worden. Dass der Mann durch Messerstiche verletzt wurde, wollte ein Polizeisprecher zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigen.

Bis in den Abend hinein hat die Kriminalpolizei am Tatort Spuren gesichert. Mainz 112.de

Fahndung nach Angreifern läuft

Die mutmaßlichen Angreifer flohen in einem Auto. Nach ihnen werde nach wie vor gefahndet, so die Polizei. Weitere Einzelheiten könnten aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht bekannt gegeben werden. Die Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft wollen sich im Laufe des Tages zu Wort melden.