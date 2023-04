Großer Polizeieinsatz in Mainz wegen Softairwaffen

Was sind Softairwaffen:

Softairwaffen sind laut Mainzer Polizei frei verkäuflich, wenn sie eine gewisse Geschossenergie nicht überschreiten. "In diesem Fall sahen die zwei Waffen, echten Pistolen täuschend ähnlich und gelten demnach als Waffen, die den Anschein erwirken echt zu sein“, so ein Polizeisprecher. Wer solche "Anscheinswaffen" in der Öffentlichkeit bei sich hat, begeht nach dem Waffengesetz eine Ordnungswidrigkeit. Es droht ein Bußgeld von bis zu 10.000 Euro.