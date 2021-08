Der Hauptbahnhof in Mainz ist am Dienstagabend wegen eines Einsatzes der Bundespolizei mehrere Stunden gesperrt worden. Ein verdächtiger Gegenstand wurde am Gebäude gefunden und von Spezialisten gesprengt. Gefahr für Personen soll aber nicht bestanden haben. Die Polizei machte keine Angaben, um welchen Gegenstand es sich handelte. Der Zug- und Busverkehr wurde eingestellt. In der Nähe des Bahnhofs versammelten sich etliche Schaulustige. Der Zugverkehr konnte am Abend wieder aufgenommen werden.