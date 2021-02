per Mail teilen

In Gundersheim im Kreis Alzey-Worms gab es in der Nacht einen größeren Polizeieinsatz. Zeugen hatten gegen Mitternacht einen Autofahrer gemeldet, der rückwärts gegen eine Hauswand gefahren und dann in dem Wagen geflohen sei. Die Polizei fand das Auto, der Fahrer war jedoch weg. Daraufhin wurde das Auto observiert. Drei Stunden später erschien der Fahrer. Laut Polizei besitzt der 19-Jährige keinen Führerschein und stand unter Drogeneinfluss.