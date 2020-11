per Mail teilen

In der Mainzer Innenstadt hat es am Freitagnachmittag einen größeren Polizeieinsatz vor der Anne-Frank-Realschule gegeben. Nach ersten Ermittlungen waren zwei Jugendliche in Streit geraten. Es gab eine körperliche Auseinandersetzung. Ein weiterer Jugendlicher wurde beim Versuch zu schlichten leicht verletzt. Der mutmaßliche Täter flüchtete und wurde bis zum Abend nicht gefunden. Die Mainzer "Allgemeine Zeitung" hatte berichtet, bei dem Streit sei ein Messer im Spiel gewesen.