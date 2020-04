Die meisten Menschen in Rheinhessen und an der Nahe haben sich an Karfreitag an die Kontaktbeschränkungen gehalten. Nach Angaben eines Polizeisprechers gab es kaum Verstöße. Am Mainzer Rheinufer machte die Polizei per Lautsprecherdurchsagen auf das Einhalten des Mindestabstands aufmerksam. In Ingelheim waren der Zugang zum Rheinufer in Heidenfahrt und der Parkplatz gesperrt. Dort hatte sich vor zwei Wochen der Ausflugsverkehr gestaut.