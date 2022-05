Die Polizei hat in Worms bei Kontrollen am Montag mehr als 100 Autos geblitzt. Am schnellsten war ein Fahrer mit fast 140 km/h auf der Kolpingstraße unterwegs, teilte die Polizei mit. Erlaubt sind dort aber nur 70. Der Mann muss seinen Führerschein für zwei Monate abgeben, bekommt zwei Punkte in Flensburg und muss mindestens 600 Euro Strafe zahlen. Auch die meisten der anderen geblitzten Menschen, die zu schnell mit ihrem Auto unterwegs waren, hätten sich laut Polizei einsichtig gezeigt.