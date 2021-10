Polizei warnt vor Trickdieben

Die Polizei warnt vor einem oder mehreren Trickdieben, die derzeit verstärkt in Mainz unterwegs sind. In den letzten Tagen gab es mehrere Taten, bei denen nach demselben Muster vorgegangen wurde. Ein Unbekannter spricht nach Angaben der Polizei vor allem ältere Menschen an und fragt, ob sie ihm Geld wechseln können. Während die potenziellen Opfer ihr Portemonnaie öffnen, lenkt sie der Trickdieb ab und greift dann selbst nach Geld. So gelang es dem Täter am Montag einem älteren Herrn einen mittleren dreistelligen Geldbetrag zu stehlen. Die Polizei warnt außerdem vor Betrugsmaschen über Mails, in sozialen Netzwerken und per Telefon. Dort werden zum Beispiel Erbschaften versprochen. Die Polizei rät, keine Datei-Anhänge zu öffnen, sondern die Nachrichten direkt zu löschen.