Die Polizei Mainz warnt vor sogenannten Schockanrufen. Aktuell komme es im Bereich Mainz vermehrt zu solchen Anrufen. Wie ein Sprecher mitteilt, sei in den vergangenen Tagen ein Schaden von mehr als 30.000 Euro entstanden. Die Täter bringen am Telefon vor allem Senioren unter Vorwänden dazu, hohe Bargeldbeträge an Mittelsmänner zu übergeben. Die Fälle können von der Polizei nur sehr schwer aufgeklärt werden.