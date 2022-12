Mainzer Polizei warnt vor herunterfallendem Eis und Schnee

per Mail teilen

Winterzeit ist eine kritische Zeit auf den Straßen. Nicht nur Schnee, Eis und Glätte können zu Unfällen führen, sondern auch herunterfallende Eisplatten. Auch in Rheinhessen gab es schon Unfälle.

Es ist eine der besonderen Gefahren beim Autofahren im Winter: Eisplatten und Schneemassen, die von Lastwagen oder Anhängern rutschen. Deswegen warnen die Polizei in Mainz und die Polizeiautobahnstationen Heidesheim und Gau-Bickelheim auch in diesem Winter davor. Nach Angaben einer Polizei-Sprecherin gab es in der Region Rheinhessen/Nahe im letzten Winter vier Unfälle, die durch heruntergefallene Eisplatten verursacht wurden.

Fahrzeuge müssen von Eis und Schnee befreit werden

In dem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal darauf hin, dass es wichtig ist, ausreichend Sicherheitsabstand zu seinem Vordermann einzuhalten. Außerdem seien sowohl Auto- als auch Lkw-Fahrer dazu verpflichtet, vor der Fahrt ihre Fahrzeuge von Schnee und Eis zu befreien. Dazu gehöre auch das Dach.

Sollte dem nicht nachgekommen werden, drohen nach Polizeiangaben Verwarnungs- beziehungsweise Bußgelder in Höhe von bis zu 120 Euro.

Wer zahlt, wenn Eisplatten vom Lkw fallen?

Trifft ein herabfallender Eisbrocken beispielsweise ein Auto und beschädigt es dadurch, haftet nach Angaben der R+V Versicherung in der Regel der Lkw-Fahrer. Dann greift die Kfz-Haftpflichtversicherung des Fahrers. Außerdem ist es bei einem Unfall wichtig, sich als Autofahrer das Kennzeichen zu notieren. Auch Zeugen werden möglicherweise benötigt. Falls der Verursacher nicht gefunden werden kann, können die Betroffenen den Schaden nur über die eigene Vollkaskoversicherung regulieren.