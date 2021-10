Polizei warnt vor Schockanrufen

Die Wormser Polizei warnt vor sogenannten Schockanrufen in Flörsheim-Dalsheim (Kreis Alzey-Worms). Dabei geben sich die Betrüger laut Polizei als Polizisten oder Staatsanwälte aus und rufen ältere Menschen an. Sie erzählen ihnen, dass ihre Enkel tödliche Verkehrsunfälle verursacht hätten und fordern eine Kaution, um die Enkel wieder freizulassen. Allein am Montagnachmittag habe es in Flörsheim-Dalsheim vier solcher Schockanrufe gegeben, es sei aber in keinem der Fälle Geld übergeben worden. Die Polizei rät, nicht auf derartige Anrufe einzugehen und sich an den Notruf zu wenden.