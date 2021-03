O-Ton Jennifer Otto

Jennifer Otto ist Polizistin und aktiv bei der Jungen Gruppe der Gewerkschaft der Polizei. Sie weiß, daß die Menschen nun ins Freie drängen. Was sie aber an den ersten schönen Tagen beobachtet hat, macht ihr Angst: Gedrängel am Rhein und in Parks. Aber: “Die Menschen wollen leben”, sagt sie – besonders mit Blick auf Jugendliche. Sie wünscht sich weniger Verbote und mehr vernünftige Regeln – wie Abstandsmarkierungen auf Grünflächen. Damit risikofreie Begegnungen möglich sind.

Abmod:

Den Podcast 'Mein Mainz' finden Sie auf der SWR4 Seite im Internet - unter unseren Podcasts. Und außerdem auf "Spotify" und "Apple Podcasts"