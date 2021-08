per Mail teilen

Bereits zwei Mal haben Unbekannte versucht, Mainzer Senioren am Telefon überteuerte Pflegehilfsmittel zu verkaufen. Das sind Gelder, die zum Beispiel bei häuslicher Pflege von der Pflegekasse übernommen werden. Ziel der mutmaßlichen Betrüger sei es, mit den Betroffenen direkt am Telefon Verträge abzuschließen, sagte ein Sprecher der rheinland-pfälzischen Pflegestützpunkte. Außerdem versuchten die Anrufer an die Kontaktdaten pflegebedürftiger Menschen zu kommen. Zuletzt hätten sich die mutmaßlichen Betrüger als Mitarbeitende des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) ausgeben.