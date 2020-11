Nachdem es bei Demonstrationen gegen Rechts in Ingelheim Mitte August heftige Kritik an der Polizei gab, hat es nun ein Gespräch mit Vereinen gegen Rechts gegeben. Die Polizei traf sich nach eigenen Angaben mit Vertretern des Vereins In-RAGE, Ingelheimer Bündnis gegen Rassismus und Gewalt, und Rheinhessen gegen Rechts. Der Polizei war vorgeworfen worden, überhart gegen linke Demonstranten vorgegangen zu sein. Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen mehrere Beamte dazu laufen noch. Wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt, sei das Treffen konstruktiv gewesen. Das Bündnis gegen Rechts sprach von einem kreativen und produktiven Weg nach vorne. Gemeinsam sollen nun Strategien entwickelt werden, um das subjektive Sicherheitsgefühl in der Region Ingelheim weiterhin zu stärken.