Die Polizei in Bad Kreuznach sucht nach einem flüchtigen Autofahrer, der am Montag auf der B41 einen Unfall mit insgesamt vier Fahrzeugen verursacht haben soll. Wie die Polizei mitteilt, soll er bei Winzenheim in Richtung Bad Sobernheim auf die Bundesstraße aufgefahren sein, ohne auf den Verkehr hinter sich zu achten. Zwei Autos auf der rechten Spur konnten noch bremsen, ein drittes Auto scherte nach links aus. Dabei kollidierte es mit dem vor ihm fahrenden Wagen und mit einem weiteren Auto auf der linken Spur. Dadurch wurde das ausscherende Fahrzeug in die Mittelleitplanke geschleudert. Eine Autofahrerin wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Der Unfallverursacher in einem roten Kleinwagen fuhr danach einfach weiter. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.