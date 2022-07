Polizei stoppt 69-jährige Falschfahrerin auf A61 bei Worms

Eine 69-jährige Autofahrerin ist verkehrt auf die A61 aufgefahren. Danach, so die Polizei, schien die Frau mit der Situation überfordert gewesen zu sein.

Die Polizei hat am Samstag eine Falschfahrerin auf der A61 bei Worms gestoppt. Die 69-Jährige sei in der Nacht zu Samstag in Höhe Worms-Mörstadt unterwegs gewesen, heißt es von Seiten der Polizei. Sie habe rund 20 Kilometer lang Anhaltezeichen eines Streifenwagens missachtet. Offenbar hatte sie in der Dunkelheit Orientierungsprobleme und schien mit der ganzen Verkehrssituation überfordert zu sein.

Mit Unterstützung eines Hubschraubers, der die Situation aus der Luft beobachtete, konnte die 69-Jährige schließlich gestoppt werden. Sie und ihre 40-jährige Tochter wurden auf der Wache von Bekannten abgeholt, das Auto wurde abgeschleppt. Die Fahrerin erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Sie musste zudem den Führerschein abgeben. Wo die Frau falsch aufgefahren ist, konnte die Polizei noch nicht ermitteln. Die 69-Jährige hat sich bislang nicht dazu geäußert.