Polizei entdeckt bei Regensburg drei in Rheinhessen gestohlene Bagger

Die Polizei hat auf der A3 bei Regensburg einen Sattelschlepper gestoppt, auf dem drei in Rheinhessen gestohlene Bagger waren. Geholfen hat den Beamten das Ortungssystem der Bagger.

Vor zwei Wochen hatten Unbekannte in einen Fachbetrieb für Landmaschinen in Rheinhessen eingebrochen und stahlen die drei Bagger und einen Radlader. Alle vier Fahrzeuge haben einen Wert von rund 200.000 Euro. Sie waren mit Ortungssystemen ausgestattet. Den Radlader konnten die Ermittler bereits kurze Zeit später auf einem nahen Feldweg lokalisieren.

Die drei Bagger waren dem Ortungssystem zu Folge in Bewegung und befanden sich zu diesem Zeitpunkt etwa 350 Kilometer entfernt auf der A3 in der Nähe von Regensburg. Die Bayerische Polizei stoppte den geschlossenen Sattelschlepper und entdeckte die drei Fahrzeuge auf der Ladefläche. Fahrer und Beifahrer wurden festgenommen. Die beiden 33 und 36 Jahre alten Männer sind inzwischen in Untersuchungshaft. Ihnen wird schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen.