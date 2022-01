Reh bleibt in Zaun stecken - Polizei muss es retten

Die Polizei in Kirn (Kreis Bad Kreuznach) hat am frühen Dienstagmorgen ein Reh gerettet, das in einem Zaun steckengeblieben war. Nach Angaben der Polizei hatte ein Zeitungszusteller das Tier gegen 2 Uhr nachts entdeckt. Die herbeigerufene Streifenwagenbesatzung habe das hilflose Reh aus den Holzbrettern des Zaunes befreien können. Offenbar habe das Reh nach den Feiertagen "ein wenig im Bauchbereich zugelegt", heißt es mit einem Augenzwinkern in der Polizeimeldung. Das Tier sei nach seiner Rettung unverletzt zurück in den Wald gesprungen.