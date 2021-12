per Mail teilen

Die Bundespolizei hat einem 37-Jährigen in Bingen möglicherweise das Leben gerettet. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei nachts in nasser Kleidung zitternd und stark alkoholisiert auf einer Bank gesessen – bei einer Temperatur von gerade einmal 1 Grad. Die Beamten besorgten ihm trockene Kleidung und alarmierten den Rettungsdienst. Die Sanitäter brachten den Mann dann ins Krankenhaus, weil er nur noch eine Körpertemperatur von 34,9 Grad aufwies. Nach Angaben der Polizei hatte der 37-Jährige mehr als Glück, dass er überhaupt entdeckt worden war, da zu diesem Zeitpunkt keine Züge mehr fuhren und Passanten ihn an der Stelle vermutlich nicht gesehen hätten.