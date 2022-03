Feuerwehr befreit Katze aus verwahrlostem Haus

per Mail teilen

In Wachenheim im Kreis Alzey-Worms hat die Feuerwehr am Sonntag eine Katze aus einem verwahrlosten Wohnhaus befreit. Laut Polizei war einem Fußgänger die eingesperrte Katze aufgefallen. Offenbar hatte sie versucht, aus dem Haus zu kommen. Die Polizei beschreibt das Haus als verwahrlost. Die Feuerwehr öffnete die Eingangstür und ließ die Katze ins Freie. Die Katze kam in ein Tierheim. Der Halter des Tieres muss mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz rechnen.