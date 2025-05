per Mail teilen

Am Sonntag gibt es in Mainz gleich zwei Mega-Sportevents: den Gutenberg-Halbmarathon und das Bundesliga-Spiel zwischen Mainz 05 und Eintracht Frankfurt. Polizei und Ordnungsdienste sind trotzdem entspannt.

Tausende von Sport-Fans werden am Sonntag nach Mainz strömen. Zum Einen startet um 8:45 Uhr mit dem 10-Kilometer-Lauf der erste Teil des Gutenberg-Halbmarathons. Der Halbmarathon selbst beginnt dann um 10 Uhr. Zum Anderen steigt abends um 19:30 Uhr in der MEWA-Arena das Rhein-Main-Derby in der Fußball-Bundesliga zwischen Mainz 05 und Eintracht Frankfurt.

Keine Kollision von Gutenberg-Halbmarathon und Fußballspiel

Die Polizei bleibt trotzdem gelassen. Denn zeitlich liegen beide Events weit genug auseinander. Spätestens um 15 Uhr sollen alle Straßen, die für den Halbmarathon gesperrt wurden, wieder frei sein. Einzig der untere Abschnitt der Großen Bleiche Richtung Rhein bleibt bis 20 Uhr dicht, weil dort noch der Start-/Zielbereich des Gutenberg-Halbmarathons abgebaut werden muss.

Das Bundesliga-Spiel dagegen fängt erst um 19:30 Uhr an. Deshalb geht die Polizei davon aus, dass die letzten Läuferinnen und Läufer weg sind, bevor die ersten Fußball-Fans in Mainz ankommen.

Polizei rechnet mit friedlichen Eintracht-Fans

Auch ansonsten erwartet die Polizei keine besonderen Probleme. Das sei zwar ein Tag, an dem viel los sei, aber Einsätze rund um Fußballspiele seien absolute Routine. Die Polizei rechnet mit etwa 5.000 Eintracht-Fans, die nach Mainz kommen. 900 von ihnen reisen mit drei Schiffen über Main und Rhein nach Mainz.

Sie werden, wenn sie das wollen, mit Bussen zum Stadion gebracht. Manche gehen auch zu Fuß vom Rhein zum Stadion und werden von der Polizei begleitet. Es seien aber keine Ausschreitungen zu erwarten, sagt die Polizei. Die Fans, die per Schiff kommen, seien erfahrungsgemäß friedlich.

Zugausfälle erschweren Anreise nach Mainz

Kritisch könnten sich allerdings die aktuellen Zugausfälle rund um Mainz auswirken. Denn viele Verbindungen werden zurzeit wegen laufender Bauarbeiten auf den Bahnstrecken nicht bedient.

So sind die Verbindungen zwischen Mainz und Frankfurt stark eingeschränkt. Und auch auf der Strecke von Bingen und Ingelheim in die Landeshauptstadt kommt es zu starken Behinderungen.

So kommt man zum Halbmarathon und ins Fußball-Stadion

Läuferinnen und Läufer, die mit dem Zug anreisen, können beispielsweise von Wiesbaden mit der RB 75 zum Mainzer Hauptbahnhof oder nach Mainz-Kastel fahren. Nach Mainz-Kastel fahren auch die S 1 und die RB 10. Von dort können die Sportler einfach über die Theodor-Heuss-Brücke zum Startpunkt des Halbmarathons laufen.

Für die Fußball-Fans hat die Deutsche Bahn außerdem zwei Sonderzüge eingerichtet. Um 16:41 Uhr fährt ein zusätzlicher Zug der S8 vom Frankfurter Hauptbahnhof zum Mainzer Hauptbahnhof. Für die Abreise gibt es ebenfalls einen zusätzlichen Zug der S8, er fährt um 22:22 Uhr vom Mainzer Hauptbahnhof zurück zum Frankfurter Hauptbahnhof. Beide Züge fahren jeweils ohne Zwischenstopp durch.

Wer dieses Angebot nicht nutzen kann oder will, sollte sich vorher genau informieren, welche Züge fahren und gegebenenfalls mehr Zeit für An- und Abreise einplanen.